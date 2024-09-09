Перспективы сотрудничества международных научно-образовательных проектов в сфере медицины обсудили в ПсковГУ

20:19, 09 сентября 2024, ПАИ

Совместная презентация международных университетских проектов научно-образовательного сотрудничества в рамках Союзного государства состоялась на I Российско-Белорусском молодёжном медицинском форуме, который сегодня стартовал в ПсковГУ. В роли модератора площадки выступила ректор вуза Наталья Ильина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Открывая встречу, заместитель государственного секретаря, член Постоянного комитета Союзного государства Елена Богдан отметила её актуальность и значимость в связи с необходимостью разработки проектов, мероприятий и программ в сфере здравоохранения, которые могли бы объединить наши страны. Речь идёт о развитии сотрудничества в подготовке медицинских кадров, в разработке лекарственных средств и оборудования, в создании совместных лабораторий для вовлечения молодых учёных, проведения международных конференций и форумов, в том числе в таких знаковых направлениях, как генетика и микробиология.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала об опыте взаимодействия с вузами Республики Беларусь. При поддержке стратегической академической программы «Приоритет-2030» Минобрнауки России на площадке вуза появился консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ». Создана Передовая инженерная школы гибридных технологий в станкостроении, которая объединила ПсковГУ и БНТУ в рамках федерального проекта. Одним из важных результатов её работы стал запуск четырёх образовательных программ двойных дипломов в бакалавриате и магистратуре. Сотрудничество университетов на приграничных территориях России и Беларуси стало примером и моделью взаимодействия других вузов двух стран. Организуются перекрёстные учебные практики, например по лечебному делу, открываются естественно-научные классы по модели Курчатовского научно-исследовательского центра, сформирован единый календарь молодёжных мероприятий. В сфере науки появляются сетевые лаборатории, например по изучению фальсификации фактов Второй мировой войны, издаётся российско-белорусский журнал об истории, который включён в список ВАК РФ. Следующая задача в исследовательской повестке – это создание совместных диссертационных советов и сетевой аспирантуры. Ректор Наталья Ильина также представила участникам модель единого научно-образовательного пространства двух стран – Высшую школу Союзного государства.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина поделилась опытом сотрудничества медиков региона с коллегами из Республики Беларусь. Она подчеркнула, что медучреждения области представляют собой достойную площадку для всех форм взаимодействия с учётом действующего законодательства: они оснащены современным оборудованием, а сотрудники обладают необходимыми компетенциями.

Представители вузов Республики Беларусь рассказали о том, как организована образовательная, научная, молодёжная и международная политика, поделились информацией о материально-технической, оздоровительной и исследовательской инфраструктуре, а также озвучили ряд предложений о продолжении сотрудничества с ПсковГУ.

В частности, проректора по научной работе Белорусского государственного медицинского университета Василий Филонюк инициировал проведение международного молодёжного медицинского форума на регулярной основе. По его словам, в следующий раз это мероприятие может пройти в Минске, на площадке БГМУ. В числе возможных направлений сотрудничества с ПсковГУ Василий Филонюк также назвал прохождение производственной практики в университетах-партнёрах, партнёрство в рамках подготовки военных врачей и научных работников высшей квалификации.

Проректор по научной работе Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Елена Асирян напомнила, что Псковская и Витебская области являются побратимами: это даёт возможность формировать совместные проекты и развиваться в различных направлениях. Представитель вуза пригласила команду ПсковГУ на юбилей ВГМУ, а также на тематические конференции и форумы. Взаимодействие продолжится в научной деятельности: уже сейчас учёных наших вузов объединяет работа над общей темой в педиатрии. Перспективна и идея создания центра коллективного пользования, который позволит студентам и молодым учёным двух вузов повышать знания и приобретать компетенции для создания перспективных научных исследований.

Сотрудничество в рамках обсуждения совместных образовательных программ медико-диагностической направленности и развития академической мобильности предложила проректор по международным связям Гомельского государственного медицинского университета Светлана Анашкина. Представитель вуза также пригласила студентов ПсковГУ к участию в целом ряде летних школ Союзного государства. В их числе «Современная онкология», «Нейролето в Гомеле 2.0», Школа лучевых диагностов.

Председатель ФУМО по физической культуре, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта Сергей Евсеев поблагодарил организаторов за проведение форума и отметил, что вуз, который он представляет, всегда открыт для сотрудничества. Он подчеркнул, что соединение медицины, физической культуры и коррекционной педагогики в рамках стратегического здоровьесбережения является интересным интегративным предложением. С этой точки зрения ПсковГУ может стать экспериментальной площадкой для апробации методических материалов на тему корпоративного здоровья сотрудников.

Проректор по научной работе Белорусского государственного университета физической культуры Татьяна Морозевич-Шилюк пригласила коллег из российских и белорусских вузов в Минск на традиционный конгресс, который пройдёт в ноябре и предложит исследователям широкое тематическое поле для обсуждений, в том числе в рамках медико-биологического блока.

Важность обсуждения технологий здоровьесбережения, которые могут стать платформой для развития совместных российско-белорусских проектов, отметил заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ по научно-технологическому развитию Антон Киселев. С этой точки зрения перспективными могут стать прикладные проекты как опытных учёных, так и молодых учёных и студентов, которые могут быть профинансированы из средств различных грантовых фондов.

Декан факультета организации здорового образа жизни Полесского государственного университета Татьяна Маринич представила участникам презентации программы переподготовки и стажировки, которые могут быть проведены вузом по запросу, а также предложила команде ПсковГУ рассмотреть возможность внедрения совместных образовательных программ на уровне бакалавриата и магистратуры.

Организаторами форума выступили ПсковГУ и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

Программой запланированы мероприятия по четырём трекам – образовательному, научному, деловому и проектному, в том числе лекции и мастер-классы, тематические круглые столы, семинары и интенсивы. Важной частью форума стала выставка современных медицинских технологий и изделий, на которой были представлены разработки учёных России и Республики Беларусь.

Мероприятие направлено на выработку общей стратегии развития медицинского образования в рамках Союзного государства, на обсуждение актуальных исследовательских тематик, востребованных профессиональным сообществом, на формирование организационного задела для создания совместных российско-белорусских научных проектов, претендующих на участие в конкурсах, и получения дополнительного финансирования, обмен опытом и привлечение молодых учёных Республики Беларусь к разработке совместных научных проектов для дальнейшей интенсификации научно-образовательного сотрудничества дружественных государств.