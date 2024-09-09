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Общество

В Псковской области работают федеральные специалисты из НМИЦ здоровья детей Минздрава России

Специалисты из НМИЦ здоровья детей Минздрава России работают в детской областной клинической больнице 9 и 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Псковской области работают федеральные специалисты из НМИЦ здоровья детей Минздрава России. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Также медики посетят Великолукскую детскую городскую больницу, которая скоро станет филиалом детской областной. Итоги визита будут подведены на совещании в правительстве Псковской области 12 сентября.

Основной целью визита является методическая поддержка областных врачей в детской хирургии. Визиты федеральных экспертов в регион осуществляются в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров».

«Такое сотрудничество с федеральными экспертами позволяет не только повысить квалификацию медицинских работников, но и улучшить качество обслуживания юных пациентов. Методическая поддержка включает в себя обмен опытом, внедрение современных подходов и технологий, что в конечном итоге сказывается на результатах лечения», – отметили в профильном комитете.

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