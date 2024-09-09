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Память Саввы Псковского и Анны Пророчицы чтут сегодня православные

10 сентября отмечается память двух святых — Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого, сообщает calend.ru. Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме, куда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца.

Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в XV веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединенной Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою обитель, а много раз оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди.

На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. В этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.

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