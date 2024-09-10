Индивидуальные консультации по грудному вскармливанию предлагают в Псковском перинатальном центре

08:31, 10 сентября 2024, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре появилась новая услуга – индивидуальные консультации у дипломированного специалиста по грудному вскармливанию, врача-неонатолога Кристины Покровской, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

Специалист окажет поддержку и даст полезные рекомендации по грудному вскармливанию, а также ответит на все вопросы о здоровье и развитии малыша.

Услуга доступна всем желающим по предварительной записи. Также консультацию специалиста можно получить после выписки из стационара. Записаться на приём можно по номеру телефона: 8 (8112) 67-29-78.