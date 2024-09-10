Житель Великих Лук выдумал историю об украденном у него автомобиле

08:09, 10 сентября 2024, ПАИ

Житель Великих Лук выдумал историю об украденном у него автомобиле. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В производстве следственного органа ОМВД России по Великим Лукам находится материал проверки по факту того, что горожанин подал в полицию заведомо ложное заявление о хищении принадлежащего ему автомобиля «Фольксваген Поло» и о причинении ему ущерба в размере 400 тысяч рублей.

Материал проверки направлен в ОМВД для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).