Житель Великих Лук выдумал историю об украденном у него автомобиле
Житель Великих Лук выдумал историю об украденном у него автомобиле. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
В производстве следственного органа ОМВД России по Великим Лукам находится материал проверки по факту того, что горожанин подал в полицию заведомо ложное заявление о хищении принадлежащего ему автомобиля «Фольксваген Поло» и о причинении ему ущерба в размере 400 тысяч рублей.
Материал проверки направлен в ОМВД для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
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