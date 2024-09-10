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Общество

Активнее всего работу в Псковской области ищут потенциальные сотрудники автосервисов

Жители Псковской области разместили на сайтах по поиску работы больше 11 тысяч новых резюме, увеличив свою активность на 28%. Таким образом, псковичи оказались на втором месте в СЗФО по активности на рынке труда, сообщает hh.ru.

Чаще других в СЗФО ищут работу жители Архангельской области – здесь более 21 тыс. местных жителей разместили или обновили свои резюме, увеличив активность на местном рынке труда сразу на 33%. Третье место у соискателей из Новгородской области (+25% новых резюме).

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Псковской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 104%). Стали чаще выходить на рынок и кадры из сферы общепита и туризма, увеличив свою активность в поисках работы на 65%.

Также стали чаще искать работу и подработку сразу после отпуска транспортники, строители и специалисты по недвижимости, охранники и инкассаторы, обслуживающий персонал. Кроме того, почти 2 тыс. псковских рабочих разных специальностей успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 60%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и местные кадры из сферы медицины, страховые специалисты, айтишники, работники добывающей отрасли, а также производственники.

Соискательский интерес сократился у псковских финансистов, работников сферы медиа и искусства, фитнес-тренеров и косметологов, а также у кадров местного ретейла.

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