Тюрьма грозит великолучанам за серию краж из магазинов

09:59, 10 сентября 2024, ПАИ

До пяти лет лишения свободы грозит великолучанам за серию краж из продуктовых магазинов, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Следствие установило, что 20-летний и 19-летний великолучане в середине июня этого года за один день совершили три кражи из нескольких магазинов города. Один из магазинов злоумышленники обокрали дважды: утром и вечером. Спустя некоторое время один предложил другому украсть кофе из магазина. В итоге сумма похищенного составила около 7 000 рублей.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а санкция пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.