Скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

09:42, 10 сентября 2024, ПАИ

Скончалась старейшая актриса Московского театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. Актриса скончалась на 87-м году жизни.

Марина Полицеймако – дочь знаменитого актёра, премьера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Виталия Полицеймако.



Актриса участвовала в спектаклях «Горе от ума – горе уму» (Графиня Хрюмина), «Преступление и наказание» (Лизавета), «А зори здесь тихие» (Лиза Бричкина), «Три сестры» (Ольга), «Медея» (Кормилица), «Братья Карамазовы» (Хохлакова) и других. Актриса снялась в 40 фильмах и сериалах.