Скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако
Скончалась старейшая актриса Московского театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. Актриса скончалась на 87-м году жизни.
Марина Полицеймако – дочь знаменитого актёра, премьера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Виталия Полицеймако.
Актриса участвовала в спектаклях «Горе от ума – горе уму» (Графиня Хрюмина), «Преступление и наказание» (Лизавета), «А зори здесь тихие» (Лиза Бричкина), «Три сестры» (Ольга), «Медея» (Кормилица), «Братья Карамазовы» (Хохлакова) и других. Актриса снялась в 40 фильмах и сериалах.
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