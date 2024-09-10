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Общество

Всероссийский форум профориентации для школьников «Проектория» пройдёт в Пскове

Всероссийский форум профессиональной ориентации для школьников «Проектория» пройдёт сегодня, 10 сентября, в Доме молодёжи в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

«Мероприятие пройдёт и в других регионах России, а также в разных муниципалитетах Псковской области», – пояснила Мария Тучак.

В рамках форума состоится показ проекта «Движения первых» Акселератор «Высота», который направлен на развитие проектной деятельности. Помимо этого, для школьников пройдут квиз «От национальных целей до своих возможностей» и презентация проекта «Движения первых». «Ребята будут разбирать, что такое идея, как можно опубликовать свой проект, какие проблемы можно решить с помощью проектной деятельности», – отметила Мария Тучак и добавила, что посетить форум может любой желающий.

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