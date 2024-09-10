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Десятки килограммов винограда, арбузов и дынь выращивает жительница Плюссы

Виноград, дыни и арбузы выращивает жительница Плюссы Татьяна Петмансон. О том, какие секреты она использует в садоводстве и сколько килограммов урожая ей удаётся собрать, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Десятки килограммов винограда, арбузы и дыни выращивает жительница Плюссы. Здесь и далее: скриншот из выпуска «Первого Псковского»

Виноград Татьяна Петмансон уже выращивает семь лет. Сейчас в её теплице есть четыре сорта: красотка, рошфор, монарх и изабелла. Всего с одной теплицы женщине удаётся собирать десятки килограммов ягоды.

«За счёт того, что виноград растёт в теплице, мы его начинаем есть в первых числах августа. А уход здесь практически минимальный – удобрения и химию никакую не использую. И всё равно ягода получается вся чистая», – рассказала Татьяна Петмансон.

Из рекомендаций – проветривать теплицу зимой и правильно обрезать виноград. Для побегов вредна лишняя влага, пояснила она. Именно так ей удаётся вырастить виноград, одна гроздь которого весит около килограмма.

Однако выращивает Татьяна Петмансон не только эту ягоду. В другой теплице на нескольких грядках есть арбузы и дыни.

Дыни ещё не созрели, а арбузов уже почти нет. Самый большой плод весил почти шесть килограммов, рассказала жительница Плюссы.

«Дети съели его на 1 сентября. Сами арбузы получаются очень ароматные и вкусные», – добавила она.

Останавливаться на этом Татьяна Петмансон не собирается. Весной этого года она приобрела саженцы инжира, которые начнут плодоносить через несколько лет.

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