Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Психологи ПсковГУ приглашают псковичей на Всероссийскую неделю повышения родительской компетенции

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание, принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетенции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Серия бесплатных мероприятий пройдёт с 16 по 20 сентября.

Программа:

16 сентября в 17:00 – «Мой ребенок – жертва кибербуллинга».

17 сентября в 16:00 – «Десять ответов на вопросы родителей о воспитании детей от года до восьми лет».

18 сентября в 17:00 – «"Свой среди своих": молодежные субкультуры или риски взросления».

19 сентября в 17:00 – «Развитие через движение: возможности метода сенсомоторной интеграции».

20 сентября в 14:30 – «Обзор самых трудных тем по русскому языку и математике с 1 по 4 класс».

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться в группе (https://vk.com/club227329175). Регистрация на все встречи по единой ссылке.

Служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 сентября 2024

Более двух тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за первую неделю сентября
10 сентября 2024

Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
10 сентября 2024

Псковичи могут подать заявку на премию общества «Знание»
10 сентября 2024

Крыпецкий монастырь отмечает престольный праздник
10 сентября 2024

Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области
10 сентября 2024

Десятки килограммов винограда, арбузов и дынь выращивает жительница Плюссы
10 сентября 2024

Из-за стрельб псковичам запрещено приближаться к границам полигона 76-й дивизии ВДВ
10 сентября 2024

Гигантское облако солнечной плазмы может вызвать северное сияние сегодня вечером

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...