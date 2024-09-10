Психологи ПсковГУ приглашают псковичей на Всероссийскую неделю повышения родительской компетенции
Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание, принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетенции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Серия бесплатных мероприятий пройдёт с 16 по 20 сентября.
Программа:
16 сентября в 17:00 – «Мой ребенок – жертва кибербуллинга».
17 сентября в 16:00 – «Десять ответов на вопросы родителей о воспитании детей от года до восьми лет».
18 сентября в 17:00 – «"Свой среди своих": молодежные субкультуры или риски взросления».
19 сентября в 17:00 – «Развитие через движение: возможности метода сенсомоторной интеграции».
20 сентября в 14:30 – «Обзор самых трудных тем по русскому языку и математике с 1 по 4 класс».
Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться в группе (https://vk.com/club227329175). Регистрация на все встречи по единой ссылке.
Служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».
Более двух тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за первую неделю сентября
Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области
Из-за стрельб псковичам запрещено приближаться к границам полигона 76-й дивизии ВДВ