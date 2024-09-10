Психологи ПсковГУ приглашают псковичей на Всероссийскую неделю повышения родительской компетенции

10:34, 10 сентября 2024, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание, принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетенции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Серия бесплатных мероприятий пройдёт с 16 по 20 сентября.

Программа:

16 сентября в 17:00 – «Мой ребенок – жертва кибербуллинга».

17 сентября в 16:00 – «Десять ответов на вопросы родителей о воспитании детей от года до восьми лет».

18 сентября в 17:00 – «"Свой среди своих": молодежные субкультуры или риски взросления».

19 сентября в 17:00 – «Развитие через движение: возможности метода сенсомоторной интеграции».

20 сентября в 14:30 – «Обзор самых трудных тем по русскому языку и математике с 1 по 4 класс».

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться в группе (https://vk.com/club227329175). Регистрация на все встречи по единой ссылке.

Служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».