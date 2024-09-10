Женщина в Новосокольническом районе обвиняется в убийстве

10:38, 10 сентября 2024, ПАИ

Женщина в Новосокольническом районе обвиняется в убийстве. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Преступление произошло в доме на улице Центральной в деревне Брагино Новосокольнического района. Женщина поссорилась с мужчиной и несколько раз ударила его ножом. Из-за этого он скончался.

Известно, что ранее местная жительница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобного преступления. Однако в тот раз к ней применили меры медицинского характера.

По решению суда женщину заключили под стражу до 5 ноября.