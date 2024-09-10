Женщина в Новосокольническом районе обвиняется в убийстве
Женщина в Новосокольническом районе обвиняется в убийстве. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Преступление произошло в доме на улице Центральной в деревне Брагино Новосокольнического района. Женщина поссорилась с мужчиной и несколько раз ударила его ножом. Из-за этого он скончался.
Известно, что ранее местная жительница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобного преступления. Однако в тот раз к ней применили меры медицинского характера.
По решению суда женщину заключили под стражу до 5 ноября.
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