Новые фельдшеры пополнили штат Псковской станции скорой помощи

11:20, 10 сентября 2024, ПАИ

Новые фельдшеры Вера Иванова, Дина Шатрова и Полина Паршенкова пришли на работу в Псковскую станцию скорой медицинской помощи, сообщили ПАИ в медучреждении.



Фото: Псковская станция скорой помощи



Фото: Псковская станция скорой помощи



Фото: Псковская станция скорой помощи





Специалисты являются выпускниками Великолукского медицинского колледжа. Вера Иванова и Дина Шатрова были приняты на работу в Великолукскую подстанцию, а Полина Паршенкова – в Локнянскую подстанцию.

Молодым специалистам оказали меры социальной поддержки и закрепили опытных наставников.