Новые фельдшеры пополнили штат Псковской станции скорой помощи
Новые фельдшеры Вера Иванова, Дина Шатрова и Полина Паршенкова пришли на работу в Псковскую станцию скорой медицинской помощи, сообщили ПАИ в медучреждении.
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Фото: Псковская станция скорой помощи
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Фото: Псковская станция скорой помощи
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Фото: Псковская станция скорой помощи
Специалисты являются выпускниками Великолукского медицинского колледжа. Вера Иванова и Дина Шатрова были приняты на работу в Великолукскую подстанцию, а Полина Паршенкова – в Локнянскую подстанцию.
Молодым специалистам оказали меры социальной поддержки и закрепили опытных наставников.
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