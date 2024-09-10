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Крыпецкий монастырь отмечает престольный праздник

Праздник преподобного Саввы Крыпецкого (Псковского) отмечается 10 сентября в Крыпецком монастыре Псковского района.

Фото: Ярослав Шувалов / сайт Псковской епархии

Савва Крыпецкий почитается верующими как чудотворец и мученик, прибывший на псковские земли с горы Афон. Он пребывал на Снятной горе, откуда перешёл на реку Толву, в обитель преподобного Евфросина. После он удалился в безмолвное бытие в Крыпецкую пустынь и поселился среди болот около озера. Отшельническую жизнь он проводил в посте, молитве и воздержании. К преподобному начали собираться миряне с просьбой учредить обитель и построить храм.

Савву Крыпецкого часто посещали миряне для исцеления, в том числе и князь псковский Ярослав Оболенский вместе с княгиней. Благодарный князь за исцеление княгини проложил дорогу, и по ходатайству в 1487 году Псков получил грамоту на землю для обители. Скончался преподобный Савва 28 августа (по новому стилю 10 сентября) 1495 года. В Москве на соборах в 1547–1549 годах Савву Крыпецкого причислили к лику святых.

Крыпецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви находится в 25 километрах от Пскова. Монастырь был основан в 1455 году афонским монахом Саввой Крыпецким. В XVII веке в монастыре был пострижен государственный деятель Афанасий Ордин-Нащокин. Монастырь остаётся действующим и является национальной святыней Псковской области.

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