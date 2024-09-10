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Псковская биатлонистка заняла второе место на первенстве Северо-Западного и Центрального федеральных округов

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Олеся Губарева заняла второе место на первенстве Северо-Западного и Центрального федеральных округов по биатлону, которое прошло в Смоленской области с 6 по 10 сентября. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

Олеся Губарева взяла серебро, отработав чисто на всех четырёх огневых рубежах. Кроме псковички, никому из 160 спортсменов, принимающих участие в гонке, не удалось пройти без промахов. Кроме того, десятое место среди юношей занял Дмитрий Виноградов, что позволило спортсмену отобраться на первенство России.

В гонке кросс-спринт Олеся Губарева стала четвёртой, а Анастасия Делюкина – 18-й. Эти результаты также позволили получить путёвку на первенство страны.

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