До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 сентября

12:24, 10 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +21 до +26.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.