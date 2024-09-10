До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +21 до +26.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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