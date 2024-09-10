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Спорт

Сборная Псковской области примет участие в Кубке России по художественной гимнастике

Сборная Псковской области примет участие в Кубке России по художественной гимнастике, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 20 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер Ирина Солдатова.

Сборная Псковской области примет участие в Кубке России по художественной гимнастике. Фото: группа псковской академии гимнастики в соцсети «ВКонтакте»

В индивидуальной программе Псковскую область представят две гимнастки. Алина Пестова выступит по программе кандидатов в мастера спорта, а Елизавета Базарова – по программе мастеров спорта.

По программе мастеров спорта также выступит одна команда групповых упражнений из Псковской области. В её состав вошли Елизавета Базарова, Дарья Голобородько, Анна Заикина, Валерия Зайцева, Ольга Кудык и Карина Бахметова.

За награды соревнований поборются гимнастки из 89 регионов. В каждом зачёте регион может представлять только одна гимнастка, однако некоторые спортсменки имеют специальный допуск, если тренируются в составе сборной России.

«Мы пытаемся достойно представить свой регион. Очень много тренируемся. У нас есть свои цели. Хотим выполнить норматив мастера спорта. У нас молодая команда, очень стараемся. Побеждает здесь обычно сборная России. В прошлом сезоне мы обогнали где-то 20 команд и были очень счастливы», – поделилась Ирина Солдатова.

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