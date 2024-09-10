Более двух тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за первую неделю сентября

12:17, 10 сентября 2024, ПАИ

2 135 случаев заражения ОРВИ было зарегистрировано в Псковской области с 2 по 8 сентября, из них 53% – у детей до 14 лет. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, госпитализированы 20 человек с симптомами острых респираторных инфекций, что на семь человек больше по сравнению с предыдущей неделей.

Также в регионе было зарегистрировано 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество внебольничных пневмоний за первую неделю осени составило 87 случаев, из них 28 – у детей до 18 лет.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями держится на уровне средних показателей – 70 случаев, отметили в управлении.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко и главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказали, как сформировать коллективный иммунитет от гриппа. Кроме того, отмечалось, что в регион поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа.