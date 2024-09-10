Псковичка под предлогом оформления ипотеки выманила у потерпевшей больше полумиллиона рублей

13:09, 10 сентября 2024, ПАИ

42-летняя псковичка под предлогом оформления ипотеки выманила у потерпевшей больше полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В начале 2018 года псковичка в телефонном разговоре узнала от знакомой, что её приятельница ищет специалиста по оформлению ипотеки, за услуги которого она готова заплатить. Тогда псковичка предложила знакомой украсть деньги приятельницы под видом оформления ипотеки.

От имени несуществующего специалиста по недвижимости и сотрудника банка женщины начали вести переписку с заказчицей. Фигурантка уголовного дела выступала и как специалист по недвижимости с вымышленным именем Алёна, и как сотрудник банка с вымышленным именем Сергей Панфилов. Подозреваемая должна была получить деньги от заказчицы на свои банковские карты. Похищенное женщины собирались поделить между собой.

С 19 сентября 2018 года по 20 июля 2021 года фигурантка уголовного дела вместе со своей знакомой под разными предлогами выманили у потерпевшей больше 536 тысяч рублей. Деньгами женщины распорядились по своему усмотрению.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, является крупным размером. В результате псковичка обвиняется по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.