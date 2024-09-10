Кубок Псковской области по велоспорту стартует 21 сентября

13:50, 10 сентября 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвящённый памяти велопутешественника Глеба Травина, пройдёт в Печорском районе 21 и 22 сентября. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

В первый день стартов пройдёт индивидуальная гонка на пять и десять километров. Состязание стартует в 16:00. Групповая гонка на 10, 30 и 60 километров по маршруту Палкино – Старый Изборск – Палкино состоится во второй день.

Награды соревнований будут разыграны в личном зачёте в восьми возрастных группах.

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