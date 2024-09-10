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Общество

Более ста человек примут участие в международном форуме «Мы помним» в Псковской области

Международный патриотический форум «Мы помним» пройдёт в Печорском районе с 11 по 13 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Участниками форума станут более 100 человек в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов страны: Псковской, Ленинградской, Кировской, Курганской, Пензенской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Программа форума содержит образовательные и культурно-досуговые мероприятия. Участников ожидает пленарная сессия по новым векторам патриотического воспитания, различные лекции, выставка патриотических организаций и объединений Псковской области и другое.

В рамках форума состоится проведение Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Всего в конкурсе участвуют 25 проектов, 21 из которых – от Псковской области. Грантовый конкурс от Росмолодёжи пройдёт в нескольких номинациях, отметили в пресс-службе.

Форум проходит в четвёртый раз и является востребованной площадкой для диалога между органами власти, общественными организациями и добровольческими движениями. Организаторами форума выступает Псковский центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

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