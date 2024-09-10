Псковская «Россиянка» заняла третье место на чемпионате СЗФО по футболу

14:11, 10 сентября 2024, ПАИ

Псковский женский футбольный клуб «Россиянка» занял третье место на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который проходит в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В первом матче чемпионата псковички проиграли великолукскому «Экспресс-ВГЛАФК» со счётом 1:5. Во втором матче «Россиянка» уступила калининградской «Балтике» со счётом 0:7.

Таким образом, великолукские и калининградские футболистки автоматически проходят в финал соревнований, а псковички остаются на третьей строчке таблицы.

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