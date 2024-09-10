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Культура

На моноспектакль «Слово» в Пушкинских Горах приглашают всех желающих

11 сентября в 18:00 в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится моноспектакль Павла Алексеева «Слово». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Павел Алексеев. Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Показ запланирован в рамках XVII Межрегионального фестиваля библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Автор и исполнитель оригинальной постановки намерен поговорить со своими зрителями, ни больше ни меньше, о магии слова, даже «…о некой поэтической мании создания миров и надежд, …о вечности».

В музее напомнили, что участник фестиваля, петербуржец Павел Алексеев — автор многих романов, повестей и рассказов, член попечительского совета театра «Мимигранты», лауреат международного конкурса «Согласование времён», дипломант ряда национальных премий и конкурсов, среди которых «Золотое перо Руси» и «Серебряное перо Руси».

Спектакль Павла Алексеева «Слово» будет дан в Научно-культурном центре «Михайловского» (Пушкинские горы, бульвар Гейченко, 1). Вход на него свободный не только для участников фестиваля, но и для всех желающих.

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