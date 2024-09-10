Ирина Григорьева: Органы власти активно включены в работу по внедрению стандарта креативных индустрий в Псковской области

16:23, 10 сентября 2024, ПАИ

О внедрении стандарта креативных индустрий в Псковской области рассказала предприниматель, руководитель группы по внедрению стандарта креативных индустрий Ирина Григорьева на круглом столе в рамках Недели креативной экономики.

«У нас создана текущим летом экспертная группа по внедрению стандарта. Уже было несколько заседаний, на которых мы утвердили отчет самообследования, сейчас в стадии финального согласования план внедрения стандарта. Уже определены шаги, по которым регион будет двигаться в развитии креативной экономики в ближайшие несколько лет», – сказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что органы власти и опорные организации активно включены в процесс внедрения стандарта креативных индустрий. «У нас происходит это не для галочки, а с душевным подходом, желанием развивать креативную экономику в нашем регионе», – отметила Ирина Григорьева.

Организатор мероприятия – Центр «Мой бизнес. Псковская область».

Материал создан в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».