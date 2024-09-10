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Общество

Псковский облсовпроф участвует в IX Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

В IX Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая проходит в университете «Сириус» в Сочи с 10 по 13 сентября, принимает участие руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа, стратегической темой деловой программы мероприятия в этом году станет формирование культуры безопасного труда.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«В деловой программе ВНОТ профильные специалисты детально разберут уже вступившие в 2024 году в силу и планируемые к принятию изменения в области нормативно-правового регулирования охраны труда, занятости и социальной защиты, а практики поделятся опытом внедрения их на предприятиях разных отраслей», – сообщила Наталья Лепаловская, подчеркнув, что Всероссийская неделя охраны труда стала одной из ключевых площадок для обмена опытом и выработки решений в построении целостной кадровой политики и системы охраны труда.

В связи с председательством России в БРИКС в Сочи состоится встреча министров труда и занятости стран БРИКС, международные конференции, мероприятия стран СНГ, отмечают организаторы ВНОТ – Министерство труда и социальной защиты РФ и оператор – фонд «Росконгресс».

Кроме того, будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания, пройдёт молодёжный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий. А в выставочной экспозиции ВНОТ будут представлены современные инновационные решения по защите работников от всех производственных рисков.

«Безусловно, участие наших специалистов в программе ВНОТ-2024 позволит повысить уровень знаний в области охраны труда», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что накопленный опыт непременно будет работать на благо работников – членов профсоюза региона.

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