Медаль «50 лет совместной жизни» вручили семье из Опочецкого округа

15:32, 10 сентября 2024, ПАИ

С 50-летним юбилеем совместной жизни поздравил Михаила и Лидию Васильевых глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Супругам вручили памятную медаль «50 лет совместной жизни» от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Михаил и Лидия Васильевы всю жизнь трудятся в Опочецком муниципальном округе, вырастили дочь и двух внуков.

«Семья Васильевых является примером крепости уз брака и преданности друг другу. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы вперёд. С праздником!» – заключил глава муниципалитета.