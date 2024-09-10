Медаль «50 лет совместной жизни» вручили семье из Опочецкого округа
С 50-летним юбилеем совместной жизни поздравил Михаила и Лидию Васильевых глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Супругам вручили памятную медаль «50 лет совместной жизни» от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Михаил и Лидия Васильевы всю жизнь трудятся в Опочецком муниципальном округе, вырастили дочь и двух внуков.
«Семья Васильевых является примером крепости уз брака и преданности друг другу. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы вперёд. С праздником!» – заключил глава муниципалитета.
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