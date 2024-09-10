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Общество

Зарплаты выросли у специалистов Великолукской больницы после реорганизации учреждения

Зарплаты выросли у специалистов великолукской больницы после реорганизации учреждения, сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгений Панфёров. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«По прошествии двух месяцев после объединения мы уже начали расширение фонда оплаты труда, прежде всего для персонала филиалов, потому что она сильно отличалась от заработной платы в областной больнице. Пока что она выросла не у всех, но выросла. К сожалению, не может произойти таким образом, чтобы при наличии финансовых обязательств, которые мы обязаны теперь выплатить, и которые накапливались в течение определённого времени до нашей реорганизации, чтобы мы их не выплачивали, а увеличивали только фонд оплаты труда», –отметил Евгений Панфёров.

Сейчас в больнице, в том числе поднимают зарплаты и среднего медицинского персонала, чтобы Псковская область была конкурентоспособной. В учреждения, в том числе стараются привлекать выпускников медицинских колледжей Псковской области, уточнил он.

«Каждый год выходят специалисты со средним образованием, которые потенциально могут работать. Если мы даём зарплату ниже, чем среднюю рыночную, то люди идут работать туда, где зарплата выше средней рыночной. И всё равно престиж специальности зависит от уровня оплаты труда, которым человек занимается. Поэтому мы первоочередной целью себе поставили по Великим Лукам повышать уровень заработной платы несмотря на то, что у нас ещё остались пока долги, которые мы должны гасить первоочередно», – заключил Евгений Панфёров.

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