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Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 6 октября

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут в Ваулиных Горах Псковского района 6 октября, сообщается в группе «Мотокросс в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 6 октября. Фото: группа «Мотокросс в Пскове» в соцсети «ВКонтакте»

6 октября в 12:20 стартует первая серия заездов. Награждение победителей и закрытие соревнований планируется провести в 19:20.

Награды соревнований будут разыгрываться в восьми классах: мотоциклы с объёмом двигателя 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров, «Ветераны», «Любители А», «Любители B» и «Свободный».

Победителей и призёров наградят кубками, медалями, дипломами и подарками. Организаторы принимают предварительные заявки за две недели до старта соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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