О развитии Псковской областной больницы и её филиалов поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- главврач Псковской областной больницы значительную часть своей рабочей недели работает в Великих Луках;
- один из важных вопросов после реорганизации областной больницы с филиалами – привлечение кадров. И специалисты из нескольких регионов готовы приехать на работу в Псковскую областную больницу;
- на данный момент есть лист претендентов, которые могут занять должность руководителя великолукского филиала;
- долги Великолукской больницы после реорганизации удалось уже сократить более чем на 50%. Кроме того, здесь же выросли зарплаты специалистов;
- недавно Евгений Панфёров сам оказался на койке областной больницы;
- все специалисты учреждения ответственно и хорошо выполняют свою работу;
- медицинские колледжи в Псковской области готовят специалистов, с которыми хочется работать. В то же время в больнице ответственно подходят к организации практики – медсёстры уделяют студентам большое количество времени;
- в больнице проводят сверхсложные операции.
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