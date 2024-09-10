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Общество

О развитии Псковской областной больницы и её филиалов поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгений Панфёров. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Главное из эфира:

  • главврач Псковской областной больницы значительную часть своей рабочей недели работает в Великих Луках;
  • один из важных вопросов после реорганизации областной больницы с филиалами – привлечение кадров. И специалисты из нескольких регионов готовы приехать на работу в Псковскую областную больницу;
  • на данный момент есть лист претендентов, которые могут занять должность руководителя великолукского филиала;
  • долги Великолукской больницы после реорганизации удалось уже сократить более чем на 50%. Кроме того, здесь же выросли зарплаты специалистов;
  • недавно Евгений Панфёров сам оказался на койке областной больницы;
  • все специалисты учреждения ответственно и хорошо выполняют свою работу;
  • медицинские колледжи в Псковской области готовят специалистов, с которыми хочется работать. В то же время в больнице ответственно подходят к организации практики – медсёстры уделяют студентам большое количество времени;
  • в больнице проводят сверхсложные операции.

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