Десять миллионов рублей похитили мошенники у псковичей за неделю

17:58, 10 сентября 2024, ПАИ

Пять жителей Пскова стали жертвами телефонных и интернет-мошенников с 2 по 8 сентября. У них похитили десять миллионов рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Кроме того, зафиксировано 18 случаев, когда злоумышленники получали доступ к персональным данным жителей города через портал «Госуслуги».

Наиболее распространённые схемы мошенничества остались прежними. Большая часть случаев телефонного мошенничества связана со звонками, которые совершаются якобы от лица сотрудников службы безопасности банков или правоохранительных органов. Жертвам сообщали о попытках несанкционированного снятия средств с их счетов или оформления кредитов на их имя. Чтобы предотвратить это, обманутые граждане переводили свои деньги на «безопасные» счета, указанные мошенниками. Также имели место случаи обмана от имени банковских работников под предлогом замены счёта или ложной проверки персональных данных.

Злоумышленники также использовали и другие схемы обмана. Например, предлагали оформить кредит, продать различные товары через интернет, предоставляли возможность удалённо заработать, в том числе на инвестициях, или найти работу через онлайн-платформы. При этом граждане по просьбе преступников сообщали им данные своих банковских карт для перевода денег за товары или в качестве зарплаты. В некоторых случаях мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту возбуждены и расследуются уголовные дела.