Клятву партизан дали участники форума в Псковской области

17:32, 10 сентября 2024, ПАИ

Семейный межрайонный гражданско-патриотический форум «Сороковой бор – память партизанской славы» прошёл у деревни Княжицы Стругокрасненского муниципального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Форум направлен на сохранение памяти поколений и углубление знаний о партизанском движении в Псковской области, а также на противодействие фальсификации истории. Он смог объединить более 20 семей из Пскова, Гдовского района, Плюсского и Стругокрасненского муниципальных округов.

Форум проходил два дня. В первый день участники восстанавливали объекты партизанского лагеря в лесу и проходили семейный квест «Партизанскими тропами», где, в частности, дали клятву партизан и прошли полосу препятствий. Второй день начался с митинга и торжественного шествия на партизанской поляне. После участники посетили образовательные площадки. Также на форуме работал тир. Первое место в пулевой стрельбе заняла советник по воспитанию Гдовской школы Надежда Лисянская.

«Наша задача – сохранить память, не позволить переписать историю, воспитать в детях настоящего патриота, гражданина», – отметила руководитель форума, муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Елена Александрова.