Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: За последние годы дорожно-транспортная отрасль региона колоссально изменилась

В рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области приведено в нормативное состояние 973 километра дорог. С 2020 года более 300 новых автобусов вышло на улицы городов и посёлков, до конца года будет поставлено ещё 29, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«За последние годы дорожно-транспортная отрасль региона колоссально изменилась. Благодаря поддержке Правительства России, Михаила Мишустина, нашего куратора Дениса Мантурова мы значительно обновили парк пассажирского транспорта. Отдельно стоит отметить обновление ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Убыточное предприятие нам удалось вывести на самоокупаемость. Сегодня это крупный работодатель региона, который обеспечивает качественные перевозки и шаг за шагом модернизирует инфраструктуру», – говорится в сообщении.

Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов рассказал о том, что планируется приобрести 25 автобусов-сцепок МАЗ для «Псковпассажиравтотранса» до конца 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 сентября 2024

Пять аистят-первогодков спасли жители Псковской области, передав их в «Дом белого аиста»
10 сентября 2024

Психологи областного УФСИН обменялись опытом в рамках учебно-методических сборов
10 сентября 2024

Псковский цирк стал лауреатом на фестивале-конкурсе «Созвездие Слона» в Белоруссии

10 сентября 2024

Михаил Ведерников: За последние годы дорожно-транспортная отрасль региона колоссально изменилась
10 сентября 2024

Вопросы осуществления госнадзора на объектах строительства обсудил Михаил Ведерников с Андреем Кириленком
10 сентября 2024

О развитии Псковской областной больницы и её филиалов поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 сентября 2024

Клятву партизан дали участники форума в Псковской области
10 сентября 2024

Около 60 километров береговой линии очистили в Псковской области в этом году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...