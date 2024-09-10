Михаил Ведерников: За последние годы дорожно-транспортная отрасль региона колоссально изменилась

18:52, 10 сентября 2024, ПАИ

В рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области приведено в нормативное состояние 973 километра дорог. С 2020 года более 300 новых автобусов вышло на улицы городов и посёлков, до конца года будет поставлено ещё 29, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«За последние годы дорожно-транспортная отрасль региона колоссально изменилась. Благодаря поддержке Правительства России, Михаила Мишустина, нашего куратора Дениса Мантурова мы значительно обновили парк пассажирского транспорта. Отдельно стоит отметить обновление ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Убыточное предприятие нам удалось вывести на самоокупаемость. Сегодня это крупный работодатель региона, который обеспечивает качественные перевозки и шаг за шагом модернизирует инфраструктуру», – говорится в сообщении.

Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов рассказал о том, что планируется приобрести 25 автобусов-сцепок МАЗ для «Псковпассажиравтотранса» до конца 2024 года.