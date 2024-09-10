24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдёт 14 сентября
24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдёт на парковке ТДЦ «Fjord Plaza» в Пскове 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации района.
Сельхозпроизводители Псковского района представят свою продукцию: саженцы, цветы, растения, овощи, мёд, мясную и молочную продукцию и другое. Будут выставлены также продукция «Ветеранского подворья» и изделия декоративно-прикладного творчества.
Для гостей ярмарки подготовлена концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы художественной самодеятельности и артисты Псковского районного центра культуры.
Организатор ярмарки – администрация Псковского района. Мероприятие пройдёт 14 сентября с 8:00 до 15:00 на парковке ТДЦ «Fjord Plaza».
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