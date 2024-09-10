Психологи областного УФСИН обменялись опытом в рамках учебно-методических сборов

19:34, 10 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники психологической службы УФСИН России по Псковской области в рамках учебно-методических сборов обсудили актуальные вопросы и направления развития, а также подвели итоги проделанной работы за первое полугодие 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Открыл мероприятие заместитель начальника областного пенитенциарного ведомства Дмитрий Алексеев. Он зачитал поздравительный адрес директора ФСИН России Аркадия Гостева и от руководства территориального органа выразил слова признательности за непростой труд, вручив ряду сотрудников благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Далее состоялась практическая часть сборов, где участники обсудили актуальные вопросы и направления дальнейшего развития, подвели итоги проделанной работы за первое полугодие 2024 года. Отдельное внимание было уделено алгоритму реализации положений федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

В завершение сотрудники психологической службы прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы, а также обменялись опытными наработками.

Сборы направлены на повышение эффективности служебной деятельности и приурочены к профессиональному празднику, который специалисты отметили 2 сентября.