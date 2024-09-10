Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества

20:14, 10 сентября 2024, ПАИ

Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают получить кэшбэк за оплаченные медобследования. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новости Минздрава РФ».

Мошенники предлагают установить «специальное приложение Минздрава», чтобы получить кешбэк за недавние медицинские обследования. После этого они получают доступ к банковской карте, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, Минздрава и других министерств, ОМС. «Включать Штирлица», посоветовали в Минздраве.