Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества
Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают получить кэшбэк за оплаченные медобследования. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новости Минздрава РФ».
Мошенники предлагают установить «специальное приложение Минздрава», чтобы получить кешбэк за недавние медицинские обследования. После этого они получают доступ к банковской карте, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, Минздрава и других министерств, ОМС. «Включать Штирлица», посоветовали в Минздраве.
Пять аистят-первогодков спасли жители Псковской области, передав их в «Дом белого аиста»
Псковский цирк стал лауреатом на фестивале-конкурсе «Созвездие Слона» в Белоруссии
Михаил Ведерников: За последние годы дорожно-транспортная отрасль региона колоссально изменилась
Вопросы осуществления госнадзора на объектах строительства обсудил Михаил Ведерников с Андреем Кириленком
О развитии Псковской областной больницы и её филиалов поговорили на «Серебряном дожде». Главное