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Псковский перинатальный центр второй год подряд входит в топ-10 лучших перинатальных центров страны

В рамках XVI Всероссийской научно-практической конференции «Главврач XXI века» прошла десятая всероссийская перекличка перинатальных центров, по итогам которой Псковской перинатальный центр вошёл в десятку лучших и занял девятое место. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Псковский перинатальный центр второй год подряд входит в топ-10 лучших перинатальных центров страны. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В Сочи с 6 по 10 сентября проходил XVIII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии». Псковскую область представляла делегация Псковского клинического перинатального центра во главе с руководителем Марией Грищук. Мероприятие является одним из главных ежегодных форумов и направлено на обмен опытом среди специалистов акушерско-гинекологической и неонатальной служб и открытое обсуждение насущных вопросов ежедневной работы службы родовспоможения и детства.

В рамках научной программы Мария Грищук выступила с докладом «Предикция и профилактика перинатальных осложнений».

Также в конкурсе молодых учёных приняли участие студенты пятого курса медицинского факультета Института медицины и экспериментальной биологии Псков ГУ Илья Орлов и Елизавета Леонова. Под руководством научного руководителя Марии Грищук на базе Псковского перинатального центра студенты провели исследование «Достоверность оценки послеродовых кровотечений: визуальный и гравиметрический методы» и представили на форуме свои результаты. Конкуренция была высокая, так как среди участников были аспиранты, врачи. Студенты получили высокую оценку за проделанную работу, заняли четвёртое место с дипломами участников.

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