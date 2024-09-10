Актуальные вопросы медицины Союзного государства обсудили участники международного научного семинара в Пскове

22:51, 10 сентября 2024, ПАИ

Международный молодёжный научный семинар «Актуальные вопросы медицины и здравоохранения Союзного государства» прошёл сегодня в ПсковГУ. Его участниками стали исследователи из вузов двух стран. Встреча состоялась в рамках I Российско-Белорусского молодёжного медицинского форума, который организован при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Минобрнауки России. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Модератором площадки стал проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Свои доклады представили молодые учёные и медики из Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Минск, Республика Беларусь), Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н. П. Напалкова, Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, Гомельского государственного медицинского университета ПсковГУ.

Организаторами форума выступили ПсковГУ и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

Программой запланированы мероприятия по четырём трекам – образовательному, научному, деловому и проектному, в том числе лекции и мастер-классы, тематические круглые столы, семинары и интенсивы. Важной частью форума стала выставка современных медицинских технологий и изделий, на которой были представлены разработки учёных из России и Республики Беларусь.

Мероприятие направлено на выработку общей стратегии развития медицинского образования в рамках Союзного государства, обсуждение актуальных исследовательских тем, востребованных профессиональным сообществом, формирование организационного задела для создания совместных российско-белорусских научных проектов, претендующих на участие в конкурсах, и получения дополнительного финансирования, обмен опытом и привлечение молодых учёных из Республики Беларусь к разработке совместных научных проектов для дальнейшей интенсификации научно-образовательного сотрудничества дружественных государств.