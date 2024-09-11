День трезвости отмечают сегодня в России
Всероссийский день трезвости отмечают сегодня, 11 сентября, пишет портал calend.ru.
Первый День трезвости провели 111 лет назад по инициативе служителей православной церкви. Через год в 1914 году было принято решение ежегодно праздновать Всероссийский день трезвости. Дату (11 сентября по новому стилю) выбрали в честь православного праздника Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи. В этот день следовало соблюдать строгий пост.
Сегодня в храмах проводят акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства». Кроме того, все, кто хочет получить выздоровление от напасти, возносят молитвы к иконе «Неупиваемая чаша», которая дарует исцеление от наркомании и алкоголизма. В сегодняшний день священники советуют посетить храм, поставить свечу и помолиться за всех, кто страдает недугом пьянства.
Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, употребление восьми литров спирта на человека в год является отправной точкой, после которой начинается деградация общества.
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