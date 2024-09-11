Асфальт укладывают на дороге от Куньи до деревни Клин
Новый асфальт укладывают на дороге от посёлка Кунья до деревни Клин, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
Протяжённость участка – около двух километров. Его должны отремонтировать до 1 октября этого года.
Напомним, ремонт дороги проводится в рамках подготовки к мероприятиям, посвящённым 100-летию со дня смерти патриарха Тихона.
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