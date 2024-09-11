Асфальт укладывают на дороге от Куньи до деревни Клин

07:32, 11 сентября 2024, ПАИ

Новый асфальт укладывают на дороге от посёлка Кунья до деревни Клин, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Протяжённость участка – около двух километров. Его должны отремонтировать до 1 октября этого года.

Напомним, ремонт дороги проводится в рамках подготовки к мероприятиям, посвящённым 100-летию со дня смерти патриарха Тихона.