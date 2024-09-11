Церковный календарь запрещает сегодня есть круглые продукты
Иван Постный наступил сегодня, 11 сентября, по народному календарю, пишет портал calend.ru.
По церковному календарю сегодня отмечают День усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, который считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. По преданию, он крестил в водах Иордана самого Сына Божия.
Сегодня православные соблюдают строгий пост. Так, нельзя есть ничего круглого: ни рвать яблоки, ни срезать головки мака, ни варить щи из круглого кочана, ни копать клубни картофеля.
Также в этот день на Руси у крестьян завершались полевые работы, но в то же время начиналась заготовка разносолов на зиму.
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