В Псковской области осудили мужчину за дачу крупной взятки таможеннику

09:00, 11 сентября 2024, ПАИ

В законную силу вступил приговор Невельского районного суда в отношении местного жителя, который обвинялся в даче взятки таможенному инспектору. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Доказано, что в 2022 году мужчина через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, дал взятку более миллиона рублей инспектору Псковской таможни, который также принимал участие в оперативном эксперименте, за оказание содействия в обеспечении беспрепятственного прохождения грузовых транспортных средств с незаконно перемещаемой из Белоруссии в Россию санкционной плодоовощной продукцией.

Уголовное дело в отношении фигуранта по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в том числе когда взятка по указанию должностного лица передаётся иному физическому или юридическому лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере) по материалам УФСБ России по Псковской области было возбуждено и расследовано региональным СУ СК России.

Гражданину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере двух миллионов 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.