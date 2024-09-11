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Происшествия

В Псковской области осудили мужчину за дачу крупной взятки таможеннику

В законную силу вступил приговор Невельского районного суда в отношении местного жителя, который обвинялся в даче взятки таможенному инспектору. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2022 году мужчина через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, дал взятку более миллиона рублей инспектору Псковской таможни, который также принимал участие в оперативном эксперименте, за оказание содействия в обеспечении беспрепятственного прохождения грузовых транспортных средств с незаконно перемещаемой из Белоруссии в Россию санкционной плодоовощной продукцией.

Уголовное дело в отношении фигуранта по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в том числе когда взятка по указанию должностного лица передаётся иному физическому или юридическому лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере) по материалам УФСБ России по Псковской области было возбуждено и расследовано региональным СУ СК России.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Гражданину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере двух миллионов 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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