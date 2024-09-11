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Общество

Граждан Кубы выдворят из России по решению печорского суда

Граждан Кубы выдворят из России по решению печорского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Печорский районный суд рассмотрел два дела об административном правонарушении в отношении граждан Кубы за нахождение в пограничной зоне без пропуска (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ). Установлено, что в Печорский район правонарушители прибыли, чтобы затем отправиться в Эстонию.

Суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы РФ.

До исполнения постановления о принудительном выдворении иностранные граждане будут содержаться в специальном учреждении Министерства внутренних дел России.

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