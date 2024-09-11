Голосование за лучшего участкового стартовало в Псковской области
Жители Псковской области могут проголосовать за лучшего участкового уполномоченного полиции, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне с 11 по 20 сентября. По окончании второго этапа голосования будет определён победитель регионального этапа.
Далее в ноябре пройдёт всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.
Награждение победителя и призёров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдёт в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Проголосовать можно по ссылке.
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