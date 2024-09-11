Около 30 ветеранов из Псковской области оздоровились при поддержке Союзного государства

11:19, 11 сентября 2024, ПАИ

Около 30 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из Псковской области с начала года прошли санаторно-курортное лечение за счёт средств бюджета постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Договор о сотрудничестве Псковской области и постоянного комитета Союзного государства реализуется с 2013 года. За этот период в российских и белорусских санаториях оздоровилось около 550 человек. Псковская область предоставляет поддержку льготным категориям граждан в части информирования о возможности санаторного лечения и содействия в организации проезда к месту отдыха.

Напомним, что Псковская область принимает активное участие в межрегиональных проектах в области культуры, образования, промышленности, здравоохранения и других сфер, которые реализуются в рамках программ Союзного государства.