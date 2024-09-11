Две команды из Псковской области сыграют в «Лужниках» в финальном турнире «Кожаный мяч»

11:14, 11 сентября 2024, ПАИ

Две команды из Псковской области сыграют в финальном турнире «Кожаный мяч», который стартует в Москве на стадионе «Лужники» 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В рамках соревнований пройдут два турнира для спортсменов до 13 и до 15 лет. Псковскую область на соревнованиях представят команды мальчиков Дедовичской школы № 2 и девочек Псковского педагогического комплекса.

Всего в турнирах примут участие 96 команд мальчиков и 64 команды девочек.

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