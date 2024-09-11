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Общество

Названы регионы с самым высоким и низким уровнем сбережений

Средний показатель уровня сбережений в России составил 56,5%, или 850 тыс. рублей. Таковы данные проекта ОНФ «За права заемщиков», пишет газета «Известия».

При этом склонность к сбережениям очень различается в зависимости от региона. Например, в десятку лидеров по этому показателю вошли субъекты, где жители держат на вкладах от половины до целого годового дохода.

Ожидаемое лидерство по уровню сбережений принадлежит Москве. Столичная семья (домохозяйство) хранит в банке в среднем 3,2 млн рублей, или 100,7% годового дохода. На втором месте Санкт-Петербург — 1,5 млн и 78,2% соответственно. Далее следуют: Калининградская область (63,3%), Чувашская Республика (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%), Новосибирская область (50,8%).

Аутсайдеры по уровню сбережений — республики Северного Кавказа. Такая ситуация может объясняться относительно низким уровнем финансовой грамотности и проникновения финансовых услуг. Кроме того, эти регионы лидируют по уровню закредитованности и просроченной задолженности.

Наименьшие показатели уровня сбережений зафиксированы в Ингушетии (6,7%), Чечне (6,7%), Дагестане (9,7%), Кабардино-Балкарии (14,8%), Карачаево-Черкесии (19,5%), Адыгее (20,9%). Также внизу списка оказались Республика Саха (Якутия) с 27% и Чукотский автономный округ с 25,7%, где из-за сложных климатических и географических условий очень высока стоимость жизни.

Эксперты считают, что для обеспечения стабильности люди должны иметь запас, который позволит при негативном сценарии (например, потеря работы, трудоспособности и прочее) обеспечить оплату расходов и обязательств (в том числе кредитов) на срок от трех от девяти месяцев.

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