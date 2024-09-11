ФК «Псков» проведёт сегодня заключительный матч окружного чемпионата

11:57, 11 сентября 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт заключительный матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Северо-Западного федерального округа на выезде против «Химика» из Коряжмы. Игра начнётся на стадионе «Труд» в Коряжме сегодня, 11 сентября, в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В турнирной таблице «Псков» идёт на третьем месте и продолжает бороться за бронзовые награды. На данный момент псковичи имеют столько же очков, сколько «Тосно», но у петербуржцев есть ещё матч в запасе.

«Химик» идёт на шестом месте в таблице, имея в своём активе две победы, одну ничью и семь поражений. Матч первого круга между «Псковом» и «Химиком», который прошёл на стадионе «Машиностроитель», завершился вничью – 0:0.

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