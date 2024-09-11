Мастер-класс по рукопашному бою провели пограничники в Себеже
Мастер-класс по рукопашному бою для отряда «Юные друзья пограничников» провели кураторы-пограничники в Себежской школе в Псковской области. Об этом сообщает районная газета «Призыв».
-
Фото: районная газета «Призыв»
-
Фото: районная газета «Призыв»
-
Фото: районная газета «Призыв»
-
Фото: районная газета «Призыв»
-
Фото: районная газета «Призыв»
Встреча проходила со школьниками седьмого и девятого классов. В рамках мастер-класса пограничники продемонстрировали элементы рукопашного боя, при котором необходима мгновенная реакция, точность и сила удара. Кроме того, возможность показать свои способности получила ученица девятого класса Надежда Подколоднева.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Две команды из Псковской области сыграют в «Лужниках» в финальном турнире «Кожаный мяч»