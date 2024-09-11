Мастер-класс по рукопашному бою провели пограничники в Себеже

12:22, 11 сентября 2024, ПАИ

Мастер-класс по рукопашному бою для отряда «Юные друзья пограничников» провели кураторы-пограничники в Себежской школе в Псковской области. Об этом сообщает районная газета «Призыв».



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»









Встреча проходила со школьниками седьмого и девятого классов. В рамках мастер-класса пограничники продемонстрировали элементы рукопашного боя, при котором необходима мгновенная реакция, точность и сила удара. Кроме того, возможность показать свои способности получила ученица девятого класса Надежда Подколоднева.

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