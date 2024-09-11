Пскович в составе «Броук Бойз» одержал победу над командой Басты
Пскович Владислав Сакадеев в составе команды «Броук Бойз» одержал победу со счётом 2:1 над клубом «СКА-Ростов», принадлежащим известному исполнителю Басте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе соревнований.
Воспитанник псковского футбола Владислав Сакадеев вышел в стартовом составе на матч и провёл на поле всё время, но не смог отметиться результативными действиями.
Игра прошла в рамках Кубка Медийной футбольной лиги.
Напомним, что пскович перешёл в «Броук Бойз» из другой медиакоманды «Тандем». В составе нового клуба он провёл два матча Кубка России.
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