Пскович в составе «Броук Бойз» одержал победу над командой Басты

12:53, 11 сентября 2024, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев в составе команды «Броук Бойз» одержал победу со счётом 2:1 над клубом «СКА-Ростов», принадлежащим известному исполнителю Басте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе соревнований.

Воспитанник псковского футбола Владислав Сакадеев вышел в стартовом составе на матч и провёл на поле всё время, но не смог отметиться результативными действиями.

Игра прошла в рамках Кубка Медийной футбольной лиги.

Напомним, что пскович перешёл в «Броук Бойз» из другой медиакоманды «Тандем». В составе нового клуба он провёл два матча Кубка России.

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