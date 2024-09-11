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Общество

Выездной семинар «Агростартап» организовали в Псковской области для соотечественников

18 участников государственной программы переселения соотечественников из Латвии, Эстонии, Туркменистана, Казахстана принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области сегодня, 11 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова.

  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой
  • 18 участников госпрограммы переселения соотечественников принимают участие в выездном семинаре «Агростартап» в Псковской области
    Фото: предоставлены Натальей Тудаковой

Участники семинара посещают экоферму «Изборский страус» в Печорском муниципальном округе, а также «Сады на Кудебе» и ферму «Ягодкино» в Палкинском районе. Кроме того, для них проведут консультации и семинары.

«Среди участников есть желающие развивать собственное дело, в том числе и в сфере сельского хозяйства. Очень радует, что есть запрос на жизнь и развитие на селе. Одна из приехавших семей занимается разведением гортензий, другая – птицеводством и овощеводством. Кроме того, ещё одна из участниц в Эстонии имела фермерское хозяйство и разводила коз. Сейчас она будет продолжать работать в этом направлении уже в нашем регионе», – отметила Наталья Тудакова.

Со всеми, кто желает открыть своё дело, центр содействия совместно с центром «Мой бизнес» проводит курсы «Азбука предпринимателя» – таких потоков уже было три. Кроме того, с теми, кто хочет развивать своё дело именно в сфере сельского хозяйства, организуются семинары «Агростартап» совместно с Центром компетенций. Сегодня он проходит уже во второй раз, рассказала Наталья Тудакова. Кроме того, по итогам проведённой работы есть положительные примеры открытия бизнеса соотечественниками, добавила она.

Отметим, что госпрограмма реализуется с 2010 года. В её рамках в Россию переехало более 12 тысяч человек, а в этом году – 374. Среди них преимущественно – более 70 % – экономически активное население, которое трудоустраивается за три – шесть месяцев.

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